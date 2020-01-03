محمد رشاد​ يعلن خبر إجهاض زوجته مي حلمي ويعلق: قدر الله وما شاء فعل

اعلن الفنان المصري ​محمد رشاد​ خبر إجهاض زوجته الإعلامية المصرية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية، اذ انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة”.

الجدير ذكره ان ​مي حلمي​ كانت قد نقلت مؤخرا الى المستشفى، وعبّر رشاد عن قلقه عليها، طالبا من الجمهور الدعاء لها بأن تجتاز أزمتها الصحية.