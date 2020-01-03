محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي!

تعرضت الإعلامية مي حلمي، زوجة الفنان المصري محمد رشاد، لوعكة صحية وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.
ومن جانبه، نشر محمد رشاد، صورة لزوجته على سرير المستشفى وطالب متابعيه بالدعاء لها وذلك عبر حسابه على انستغرام قائلًا:”ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل” دون ان يكشف اي تفاصيل عن وضعها الصحي.
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ربنا يحميكي و يبعد عنك الشر .. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل @maihelmy.official
يذكر أن محمد رشاد ومى حلمي تزوجا في مارس 2019، وأقاما حفلًا بسيطًت اقتصر على الأصدقاء والأقارب، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات عام 2018.