محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي!

تعرضت الإعلامية مي حلمي، زوجة الفنان المصري محمد رشاد، لوعكة صحية وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

ومن جانبه، نشر محمد رشاد، صورة لزوجته على سرير المستشفى وطالب متابعيه بالدعاء لها وذلك عبر حسابه على انستغرام قائلًا:”ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل” دون ان يكشف اي تفاصيل عن وضعها الصحي.

يذكر أن محمد رشاد ومى حلمي تزوجا في مارس 2019، وأقاما حفلًا بسيطًت اقتصر على الأصدقاء والأقارب، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات عام 2018.