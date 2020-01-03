الصفحة الرئيسية فن محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي!

محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي!

بواسطة -
0 237
مي حلمي في المستشفى

مي حلمي في المستشفى

تعرضت الإعلامية مي حلمي، زوجة الفنان المصري محمد رشاد، لوعكة صحية وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

ومن جانبه، نشر محمد رشاد، صورة لزوجته على سرير المستشفى وطالب متابعيه بالدعاء لها وذلك عبر حسابه على انستغرام قائلًا:”ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل” دون ان يكشف اي تفاصيل عن وضعها الصحي.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ربنا يحميكي و يبعد عنك الشر .. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل @maihelmy.official

A post shared by Mohamed Rashad – محمد رشاد (@mohammedrashadofficial) on

 

يذكر أن محمد رشاد ومى حلمي تزوجا في مارس 2019، وأقاما حفلًا بسيطًت اقتصر على الأصدقاء والأقارب، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات عام 2018.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.