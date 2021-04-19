حل الفنان ” محمد رشاد ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجخا شيخ الحارة والجريئة المذاع على قناة القاهرة والناس في حلقة يوم أمس الأحد .

وخلال الحلقة كشف محمد رشاد عن سبب مغادرته لحفل زفافه الأول من طليقته المذيعة ” مي حلمي ” والذي جاء بسبب خلاف على قائمة الزواج مع والدتها .

فقال : ” سبب شهرتها في الوطن العربي المشكلة اللي حصلت لما رحت الفرح ومشيت .. كان فيه مشكلة حاصلة ما بيني وبين مامتها علشان القايمة وكانت حابة إني اكتب قايمة بمليون جنيه وكل حاجة أنا اللي جايبها حتى الفرح أنا اللي عامله ” .

وتابع : ” ده كان اعتراضي وأنا مش هعمل كده طبعا فابتدينا يبقى فيه صوت عالي والميديا كلها والصحفيين برة الأوضة فابتدوا يسمعوا صوت عالي فخالي جاي على المشادة والصوت اللي بيعلا وهو واقف على الباب ويخبط فهي قامت جاية قايلة لفظ كده شاتماه ” .

وأشار محمد رشاد إلى أنه طلق مي حلمي ثلاث مرات منهم مرتان شفويا وواحدة على يد مأذون .. وأكد على أنه لا رجعة بينهما بشكل نهائي .