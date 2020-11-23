يحاول الفنان المصري محمد رمضان التخفيف من حدة الازمة التي اثارتها صوره مع عدد من المشاهير الاسرائيليين خلال حفله الاخير في دبي من خلال تأكيده على دعم القضية الفلسطينية.

فقد قام محمد رمضان بتغيير صوره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر وهو يضع الكوفية الفلسطينية في إشارة واضحة الى تأكيده على دعم هذه القضية.

يأتي ذلك بعدما جدد محمد رمضان، تأكيده على عدم قيامه بتوجيه أي اسئلة لمن يرغب في التصوير معه من المعجبين إلا في حالة افصاح المعجب بجنسيته أو دينه بل واعتبر محمد رمضان ان القصد من الهجمة عليه هو ايقاف نجاحاته وشعبيته وليس القضية الفلسطينية.

ونشر محمد رمضان فيديو جديد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” يظهر فيه مع معجب فلسطيني ويوجه التحية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن تشويه صورته فقط.

مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحيوشعبيتي #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/UxMniEwXcq — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 22, 2020

وكانت بداية نشر الصورة من جانب المغرد الإماراتي حمد المزروعي، الذي وضعها في حسابه بموقع تويتر، قائلا: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا”، قبل أن يحذفها.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

كما نشر حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر “إسرائيل بالعربية” صورة رمضان مع المطرب الإسرائيلي، وصورة أخرى لرمضان مع ضياء السبع، لاعب المنتخب الإسرائيلي المحترف في نادي “النصر” الإماراتي.

النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي pic.twitter.com/jjjn29bFmH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020