تتواصل أزمات الفنان المصري محمد رمضان بشكل لافت وكان أخرها تقدم عائلة الممثل الكبير الراحل إسماعيل ياسين بشكوى ضده مطالبةَ باعتذار القائمين على مسلسل “موسى”.

وقال نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تقدمت بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان.

وبحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، أكدت سامية شاهين أرملة ياسين إسماعيل ياسين أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

وأضافت أنها “ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الفنان محمد رمضان للراحل إسماعيل يس، حيث كان قد انتقد محمد رمضان في أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش وقال رمضان: أفلام إسماعيل يس أساءت للجيش المصري”.

أثار مسلسل “موسى” وبطله الفنان المصري، محمد رمضان، ضجة كبرة، بعد إذاعة حلقة أمس السبت، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل، إسماعيل ياسين.



وفي المشهد يظهر إسماعيل ياسين كزبون يشتري من “موسى” (محمد رمضان) رابطات عنق مقابل 24 قرشا مصريا، وعندما أعطاه “موسى” رابطات العنق أخذها ياسين وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فرفض “موسى” وكان رد إسماعيل ياسين عليه: “إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت ما بتتفرجش على سينما؟”، ورغم ذلك أصر “موسى” على أن يأخذ النقود، ثم قام بالسخرية منه بعد مغادرته بتقليده.