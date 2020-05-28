وقع الفنان المصري محمد رمضان في وضع محرج بعد اتهامه بدفع مبلغ مالي لنجم مسلسل “لا كازا دي بابل” الإسباني الشهير إنريكي أرسي الذى أدى شخصية (أرتورو رومان) في المسلسل مقابل تسجيله مقطع فيديو لتهنئته بعيد ميلاده.

وفي التفاصيل، فقد نشر محمد رمضان، عبر حساباته على مواقع التواصل العالمي، مقطع فيديو لـ إنريكي أرسي ظهر فيه وهو يهنىء محمد رمضان بعيد ميلاده وصفه فيه بأهم ممثل في العالم العربي وقال انه يتمنى ان يلتقي به وأن يعمل معه يوما ما.

غير انه وبعد نشر الفيديو بوقت قليل انتشرت تعليقات تتهم محمد رمضان بدفع مبلغ مالي للفنان الاسباني عبر منصة Starzly المتخصصة في المعايدات.

واللافت ان الفيديو الذي نشره محمد رمضان كان يحمل بالفعل شعار Starzly غير انه قام بحذف الفيديو ونشره مرة اخرى بدون الشعار بعد انتشار الاتهامات له بشراء هذه المعايدة.

وفي وقت لاحق، اضطر “Red One” الى تأكيد أن الفيديو غير مدفوع و أن النجم المعروف بشخصية “أرتورو رومان” صديق مقرب منه، وأنه هو الذي حدثه عن محمد رمضان وطلب منه تسجيل ذلك المقطع، وأنها كانت بالفعل هدية من النجم الإسباني لمحمد رمضان في عيد ميلاده.