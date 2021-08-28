تقدم المحامي المصري ” أيمن محفوظ ” ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الفنان ” محمد رمضان ” وذلك على خلفية ظهور الأخير مرتديا زيا عسكريا لبنانيا خلال زيارته للنصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت ووضع إكليلاً من الزهور على النصب وإعلانه عن حصوله للكتوراه الفخرية من لبنان .

حيث أشار أيمن محفوظ إلى أن محمد رمضان ارتدى الزي العسكري بدون أن يحصل على إذن لذلك وأنه يسعى فقط إلى البحث عن التريند ويسيطر عليه جنون الشهرة .. مضيفا بأن هذه التصرفات قد تخلق أزمة دبلوماسية لمصر .

وأضاف متعجبا من تصرف محمد رمضان بإعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية برعاية وزارة الثقافة ونقابة الممثلين في لبنان ودولة ألمانيا وهو ما أنكرته ونفته تلك الجهات بعد ذلك .

فجاء في بلاغ المحامي المصري : ” محمد رمضان ارتدى زيا عسكريا لبنانيا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك وبلا إذن رئيس الجمهورية إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيًا إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر ” .

وتابع : ” إن رمضان لا ينبغي أن يرتدي زيا عسكريا لدولة أجنبية مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي .. إضافة إلى أن ذلك طبقًا للنصوص التالية 157 و158 و159 عقوبات التي تجرم كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي ” .

وأضاف أيمن محفوظ : ” يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته، إضافة إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمة دبلوماسيّة بين مصر وتلك الدول لبنان وألمانيا ويضر بعلاقات مصر وسياستها الخارجية ” .

واستكمل في بلاغه مطالبا بفتح تحقيق موسع في الأمر وإحالة رمضان إلى المحاكمة الجنائية : ” إن كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضا يستحق العقوبات الإدارية التي تراها الدولة ملائمة .. أقصى أنواع الجزاءات وعلى الأقل وقفة لمدة طويلة نسبية عن العمل الفني لعله يراجع نفسه ويُعمِل العقل في تصرفاته ” .