أحدث الفنان المصري ​محمد رمضان​ ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشر في صفحته الخاصة مقطع فيديو ظهر فيه وهو نائم على أريكة في طائرته الخاصة، بينما ظهرت المضيفة الجوية وهي تجهز له المكان.

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلاً: “المضيفة الحنينة رزق”.

وقد أثار هذا الفيديو إستياء عدد كبير من المتابعين، موجهين له إتهاماً بإنتهاك خصوصية المضيفة، التي تمارس عملها من خلال تصويرها ونشر الفيديو، فضلاً عن وصفه بـ”محدث النعمة”، لإستمراره في إستفزاز متابعيه بإستعراض ممتلكاته.

فيما أشار البعض الأخر أن المقصود من هذا الفيديو، هو إستفزاز زوجته، خصوصاً بعد تردد أخبار عن إنفصالهما.





