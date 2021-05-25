احتفل النجم محمد رمضان، بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه “علي” و”كنز”، حيث أتم عامه الـ33 أمس، وهو من مواليد يوم 23 مايو عام 1988، وشارك رمضان صورة لعائلته خلال الاحتفال بعيد ميلاده ويرفعون جميعهم شعار “نمبر 1” الشهير لرمضان، وعلّق علي الصورة عبر حسابه بموقع “إنستجرام“، قائلاً: “كل سنة وأنتم معايا”.

وتلقى رمضان تعليقات من العديد من النجوم والفنانين الذين تمنوا له السعادة وكانت الفنانة سمية الخشاب على رأس المهنئين لرمضان بيوم ميلاده حيث كتبت قائلة: ” كل سنة وأنت طيب يامارو وربنا يحفظلك عيلتك”، مع وضع إموشن لقلب أحمر، كما كتب الفنان محمد نور مهنئاً محمد رمضان قائلاً: ” حبيبي يا حمودي كل سنة وأنت طيب ويحفظك أنت وأهل بيتك كلهم”.

كما هنأت إيمان رمضان، شقيقها الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 23 مايو، ونشرت إيمان صورة عائلية تجمعها بشقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور “إنستجرام”، علّقت: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة في نجاح وتقدم”.

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وعلى الصعيد الفنى، كان الفنان المصري محمد رمضان قد خرج بأغنية جديدة من أغانيه الشهيرة، معلنا أن أرباح هذه الأغنية ستذهب للشعب الفلسطيني الذي يمر بمحنة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الرسمي للأغنية عبر “يوتيوب“: “سوف يتم التبرع بجميع الأرباح لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية”، وحققت الأغنية أكثر من أربعة ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من موعد عرضها في 12 من شهر مايو الجاري.

ووفقًا لموقع social blade الأمريكي الخاص بتتبع إحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي، فأن القيمية التقريبية للأرباح، فقد حققت الأغنية بعد وصولها إلى 4 ملايين مشاهدة، كحد أدنى مبلغ 2100 دولار، وهو ما يصل إلى 32874 جنيها مصريا، وكحد أقصى 17 ألف دولار، أي 266129 جنيها مصريا، وهذه هي المبالغ التي سيتبرع بها محمد رمضان لـ فلسطين، وفق ما أعلن.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في رمضان 2021 بعدما قدم “مسلسل موسى” وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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