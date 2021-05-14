أعلن الفنان محمد رمضان عن تبرّعه بكامل أرباح أغنيته الجديدة “فيرساتشي بيبي” لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وعبر حسابه في “فيسبوك”‎‏، كتب قائلاً: “إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب “ڤيرساتشي بيبي” على قناتي الرسمية على يوتيوب.. كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كل سنة والجمهور في أفضل حال”.

وتضامن عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها فلسطين، وأعلنوا رفضهم لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، فيما أعلن الفنان عمرو مصطفى عن تجهيز أغنية جديدة بكل اللغات لدعم القضية الفلسطينية.

وفي جانب آخر، يُعرض لمحمد رمضان مسلسل “موسى” ضمن الدراما الرمضانية لهذا العام، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة “سينرجي”، إخراج محمد سلامة، وبطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.



