انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول إنفصال الفنان المصري ” محمد رمضان ” عن زوجته .

ليخرج محمد رمضان للرد على ذلك وحسم هذا الأمر بنشره لمجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام ظهرت زوجته في واحدة منها وهي تجلس بجانبه في أحدث ظهور لهما .

كما ظهر أيضا في الصور عدد من أفراد أسرته وهم والدته وشقيقه محمود وشقيقته إيمان وزوجها وذلك خلال التجمع الذي أقامه بمناسبة شهر رمضان .

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصور : ” عيلة رمضان في لمة رمضان .. ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي ” .