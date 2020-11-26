يستعد الفنان المصري ​محمد رمضان​ لإطلاق أغنية جديدة له تحت عنوان “​أنا التوب​”، روج لها من خلال فيديو نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي تفاصيل الفيديو، أطل محمد وهو يدخن السيغار ويضع النظارات، وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه:” أغنية كاملة قريباً جداً على قناتي الرسمية على يوتيوب ، أنا التوب، ثقة في الله نجاح”.

وأثار هذا الفيديو بلبلة في صفوف المتابعين الذين إعتبروا أن الأغنية وكلماتها بمثابة رد غير مباشر على دعوات الإعتذار، وإعتبر البعض أن كلمات الأغنية مستفزة، وجاء فيها:” عايش بروح محارب وأفطر عقارب عادي أنت تتكلم في ظهري أنت أصلا فأر تجارب.. في ظرف أي حتة باخد اللقطة تاعبكوا أوي ما أنا حرّاق شطة تلعب معايا يبقى أنت في ورطة ده أي كارت فيكوا يبقى أونطة، أنا التوب”.