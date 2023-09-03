استعرض الفنان المصري محمد رمضان حياة الترف التي يعيشها وذلك عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخرج من منزله ويستقل احد السيارات العائلية الفارهة، ويتجه بعد ذلك لركوب احد الطائرات الخاصة مع التقاط مشاهد من داخلها.

وكان لافتا في بداية الفيديو الاسطول الخاص بسيارات محمد رمضان، حيث ظهرت احد سيارات شركة ماكلارين طراز 765LT والتي يصل سعرها إلى 15 مليون جنيه، بالاضافة إلى احد سيارات رينج روفر الرياضية.

وظهرت ايضا النسخة فيراري بلونها الاحمر الشهير وسط اسطول سيارات محمد رمضان، وبجانبها احد سيارات شركة بورشه الالمانية ذات السقف المنطوي، بالاضافة إلى السيارة الخارقة لامبورجيني افنتادور الخارقة والتي يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

حيث دعمت السيارة بمحرك 12 سلندر، سعة 6500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 769 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 720 نيوتن/متر مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى وجودحزمة عالية الاداء من التجهيزات، بينما يصل سعر السيارة إلى 17 مليون جنيه.

ويبدو أن السيارة العائلية التي استقلها محمد رمضان في هذا المقطع هي سيارته الشهيرة كاديلاك سكاليد العائلية، والتي ظهر بها في العديد من المناسبات، ويبدأ سعر هذه السيارة من 4 مليون جنيه، حيث تقدم بمحرك 6200 سي سي، ينتج 420 حصان، و623 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية.

وقد انهالت التعليقات على فيديو محمد رمضان حيث جاء في بعضها: “الناس اللى مستكترة عليه اللى هو فيه وشايفينه مش بيعرف يمثل ..اوكى ده رايكم طيب ينفع معاكم ان ده كرم ربنا وعوضه خير عن حاجات كتير فقدها يمشوا معاكم السبب ده ..” و ربنا يزيدك يا محمد انت مجتهد وتستاهل كل خير ابقي كلمني طمني عليك يا حبيبي لمه ترجع❤️”