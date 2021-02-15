لم ينتظر الفنان المصري محمد رمضان للرد على أغنية “نمبر 2” لمواطنه الفنان أحمد الفيشاوى والتي طرحها منذ ساعات على موقع اليوتيوب.

فقد اختار محمد رمضان الرد على الفيشاوي عبر حسابه على انستغرام حيث ظهر بجانب فتاتين على أنغام إحدى أغنياته التى يقول فيها: عملت بيكوا شو اسيبكوا لا 2 رقم 1 مش 2، وذلك بعد ساعات من طرح أحمد الفيشاوى أغنية “نمبر 2”.

وكان أحمد الفيشاوي، قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم “نمبر 2″، على موقع اليوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا “موديل” دون غناء.

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًّا على أغنية “نمبر وان” للفنان محمد رمضان.

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.