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محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة ” بابا “

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نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” اثناء خروجه من منزله متجها لركوب سيارته اللامبورجيني .

ويصاحب الفيديو مقطع صوتي من أغنيته الجديدة ” بابا “.

وكتب معلقا : ” بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبا ” .

ومن المقترح طرح الكليب قريبا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وذلك بعد اتجاه محمد رمضان إلى تقديم أغاني وتصويرها على طريقة الفيديو كليب .

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بعد كليب #أقوى_كارت و #نمبر_وان و #الملك و #جيشنا_صعب و #مافيا و #القمر و #اللهو_الخفي إنتظروا كليب #بابا قريباً #ثقة_في_الله_نجاح #papa ☝️😉💣💣💣 ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلاً ڤيرس و بووم وغيرهم ماتعملهومش كليبات ) علشان كدة ماكتبتهمش

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