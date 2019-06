محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة ” بابا “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

بعد كليب #أقوى_كارت و #نمبر_وان و #الملك و #جيشنا_صعب و #مافيا و #القمر و #اللهو_الخفي إنتظروا كليب #بابا قريباً #ثقة_في_الله_نجاح #papa ☝️😉💣💣💣 ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلاً ڤيرس و بووم وغيرهم ماتعملهومش كليبات ) علشان كدة ماكتبتهمش