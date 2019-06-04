محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة ” بابا “

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” اثناء خروجه من منزله متجها لركوب سيارته اللامبورجيني .

ويصاحب الفيديو مقطع صوتي من أغنيته الجديدة ” بابا “.

وكتب معلقا : ” بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبا ” .

ومن المقترح طرح الكليب قريبا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وذلك بعد اتجاه محمد رمضان إلى تقديم أغاني وتصويرها على طريقة الفيديو كليب .