نشر الفنان المصري محمد رمضان المزيد من الصور له من قصر الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم شقيقة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم إمارة دبي.

وظهر محمد رمضان في هذه الصور مع النمر الابيض الذي سبق وان ظهر وهو يسير به عاري الصدر وعلق عليها بالقول: “من قصر سمو الشيخة #فاطمة_بنت_راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الامير #محمد_بن_راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه”.

من قصر سمو الشيخة #فاطمة_بنت_راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الامير #محمد_بن_راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه pic.twitter.com/kSWbDZp9lo — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 27, 2021

وكان محمد رمضان قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله واستقباله في قصر الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “ شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة ثم شكراً مدينتي المفضلة #دبي على كرم الضيافة وحسن الأستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك ”.

يذكر ان محمد رمضان كان قد حصل على الاقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدةالعام الماضي يث نشر عبر حسابه على “انستجرام” التأشيرة، وكتب: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي”.