نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة رومانسية له مع زوجته نسرين عبدالفتاح وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وتغزل محمد رمضان بزوجته من خلال التعليق على الصورة حيث كبت: “مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي”.

يذكر ان نسرين عبدالفتاح هي الزوجة الثانية للفنان محمد رمضان وكان قد تزوجها في عام 2012 في نفس العام الذي انفصل فيه عن زوجته الاولى ورزق منها بطفلين هم علي وكنز.

يشار إلى أن محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا فى رمضان الماضى من خلال مسلسل “البرنس” والذي شارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

وبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض فى موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان “الإمبراطور”، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.