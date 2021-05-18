نشر الفنان محمد رمضان عدة من الصور من داخل منزله أثناء حفل الافطار الذي اعده لأفراد عائلته، حيث ظهر في الصورة والدته وشقيقه الاكبر محمود رمضان، كما ظهرت ايضًا زوجته ليتأكد انتهاء الازمات التي نشأت بينهما مؤخرًا والتي وصلت الي حد الانفصال.

كما نشر رمضان صورة وهو يحمل شقيقته الكبري «ايمان» علي طريقة حمله للفنانة سمية الخشاب في مسلسله الأخير “موسى”، وكان يقف بجواره زوجها وشقيقه ومدير أعماله محمود، وتفاعل المتابعين مع تلك الصور بشكلٍ لافت، مهنئين الفنان وعائلته.

نرشح لك : محمد رمضان يتدخل لحل أزمة محمد سامي.. فماذا حدث؟

وعلى الصعيد الآخر، كان الفنان المصري محمد رمضان قد خرج بأغنية جديدة من أغانيه الشهيرة، معلنا أن أرباح هذه الأغنية ستذهب للشعب الفلسطيني الذي يمر بمحنة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الرسمي للأغنية عبر “يوتيوب“: “سوف يتم التبرع بجميع الأرباح لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية”، وحققت الأغنية أكثر من أربعة ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من موعد عرضها في 12 من شهر مايو الجاري.

ووفقًا لموقع social blade الأمريكي الخاص بتتبع إحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي، فأن القيمية التقريبية للأرباح، فقد حققت الأغنية بعد وصولها إلى 4 ملايين مشاهدة، كحد أدنى مبلغ 2100 دولار، وهو ما يصل إلى 32874 جنيها مصريا، وكحد أقصى 17 ألف دولار، أي 266129 جنيها مصريا، وهذه هي المبالغ التي سيتبرع بها محمد رمضان لـ فلسطين، وفق ما أعلن.

وشارك محمد رمضان في موسم رمضان 2021 ببطولة “مسلسل موسى” تأليف ناصر عبد الرحمن، من إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وتخطت ميزانية مسلسل موسى، الـ 30 مليون جنيه بما يعادل 1,915,373 دولارا أمريكيًا، وذلك لتصوير مشاهد العمل في العديد من الدول.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “