شارك الفنان المصري محمد رياض جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام“، بصورة عبر خاصية “ستوري”، ظهر من خلالها وهو يرتدي ملابس صيفية ويبدو أنه أنتهي من ممارسة التمارين الرياضية داخل منزله.

ولفت الفنان البالغ من العمر (51 عامًا) الأنظار إليه بعد أن ظهر مفتول العضلات أيضًا وهو مالم يتعود الجمهور مشاهدة محمد رياض عليه؛ وعبر البعض بقولهم بقيت شبه أمير كرارة، وتفاعل آخرون مع الصورة بشكلٍ كبير معربين عن سعادتهم البالغة بعودته مجددًا للساحة الفنّية بعد غياب عدد من السنوات.

محمد رياض في أحدث ظهور له

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وعلي الصعيد الفنى، انضم الفنان محمد رياض إلى فريق عمل “مسلسل حلم” بطولة نضال الشافعي وصابرين ووفاء عامر وكمال أبو رية وأنوشكا وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح، ومن المفترض إنطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى.

مسلسل “حلم”، يتناول جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم العمل رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال.

وحدد الممثل المصري محمد رياض 3 معايير على أساسها يختار المشاركة في أي عمل درامي يعرض عليه يأتي على رأسها النص المكتوب بشكل جيد، وثانيها أن تكون شركة الإنتاج كبيرة والمخرج كذلك.

وأشار الفنان إلى أن النجاح الذي حققه عبر مسلسل النمر الذي شارك في الموسم رمضان 2021 المنتهي مؤخرًا، يعود إلى الحالة الطيبة التي سادت بين فريق العمل والنص المحكم الذي لا يخلو كل سطر منه من مفاجأة جديدة تخلق حالة من الشغف لدى الجمهور، لافتاً إلى أن ذلك تحقق عبر شخصيته الشيمي رضوان التي ظن الكثيرون أنه قتل شقيقه فيما ان جريمته تمثلت في الصمت.

وعن شخصية الشيمي رضوان في مسلسل «النمر» قال محمد رياض، أحمد الله على النجاح الكبير الذي حققه «النمر»، والذي تشرفت بكوني جزءاً منه. والشيمي رضوان من الشخصيات التي أحببتها كثيراً وكنت متوحدًا معها حيث اعتدت أن أفكر وأتكلم بطريقة الشيمي، حتى وأنا خارج التصوير في الحياة.

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