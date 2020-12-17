شن المنتج ” محمد العدل ” هجوما على المخرج ” محمد سامي ” وذلك بعد طرح البوستر الأول لمسلسل ” لؤلؤ ” والتي تقوم ببطولته زوجته الفنانة ” مي عمر ” .

حيث أعرب محمد العدل عن إنزعاجه من كتابة محمد سامي لإسمه على البوستر كاتبا بجانبه ” مشرف على السيناريو والإخراج ” .

فكتب العدل في تعليقه على البوستر من خلال منشور له نشره عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” قائلا : ” الشغلانة بيتعمل لها قواعد جديدة مش بتاعتنا .. إشراف على السيناريو ماشي لكن على الإخراج اللي هو إزاي ” .

وأضاف : ” يا إحنا عايشين في الزمن الغلط يا إحنا الغلط وهم الصح ” .

يذكر أن مسلسل لؤلؤ يشارك في بطولته كلا من : مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وسلوى عثمان ومحمد الشرنوبي وهيدي كرم وملك أحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر .. ومن المقرر عرضه في 27 من شهر ديسمبر الجاري على قنوات : ” ON TV – ON Drama – MBC 1 ” ومنصتي ” Shahid و Watchit ” .