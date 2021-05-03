أفصح المخرج المصري ​محمد سامي​ عن العديد من الأسرار ومكنونات نفسه خلال حلوله ضيفاً على الإعلامية ​بسمة وهبة​ ضمن حلقة من برنامجها “​العرافة​” الذي يعرض على فضائية المحور.

وحين وصلت وهبة إلى سؤاله عن خلاف كبير وقع بينه وبين فنانة لديها متابعين بالملايين قال سامي إنه على الرغم من الخلاف بينه وبين الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​، لكنها يحبها ويقدرها، مضيفًا: “ده كان خلاف زمان قوي وأنا صغير وغنت لي تتر من أجمل التترات في حياتي، دي العظيمة شيرين عبد الوهاب، والله بحبها”.



وأضاف سامي، أن خلافه مع شيرين عبدالوهاب قديم ومرت عليه 10 سنوات، متابعاً: “عملنا أغنية ​مشاعر​ بعد الخلاف”.

وبعد طلب بسمة وهبة من محمد سامي مصالحة شيرين عبد الوهاب، يوجه للأخيرة رسالة قائلاً: “أنا بحبك جدا، وبحترمك جدا، وأنتي موهبة مش طبيعية، وكل سنة وبناتك طيبة، أتمنى نشتغل مع بعض”.

إشارة إلى أن برنامج “العرافة” هو امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.