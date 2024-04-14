شارك المخرج المصري محمد سامي متابعيه، أحدث ظهور له على السوشيال ميديا بصحبة والدته نادرة الظهور.

ونشر “سامي” صورة له برفقة والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام“، وعلق: “أنتي الدنيا والحب والصاحبة والسند، أنتي الدعوة اللي دايمًا بتتقبل وبتنجح وبتعلي، أنتي الخير يا أمي ، بحبك يا أغلى الناس”.

محمد سامي مع والدته

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: “ربنا يخليهالك ويعطيها الصحة والعافية ويخليك ليها، الله يحميكم يارب، ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض يارب، شبهك أوي”.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وحقق المخرج محمد سامي نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو، وهو من بطولة مي عمر، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر.

يذكر أن الثنائي محمد سامي ومي عمر تعاونا في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وشاركت مي عمر في بطولته إلى جانب كل من النجوم أروى جودة، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وسلوى عثمان، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 16 حلقة فقط.

وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرض أول حلقة، بسبب تشويق الأحداث وأداء الممثلين وشد سيناريو القصة، وأشاد بالمسلسل علاء مبارك والإعلامي مصطفى الفقي، وغيرهم من نجوم المجتمع.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، حيث تنطلق المُحامية الشابة «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

وكانت الفنانة أصالة قدمت تتر مسلسل “نعمة الافوكاتو” وأغنية دعائية عرضت قبل بداية شهر رمضان، فيما غنت الفنانة بسمة بوسيل تتر نهاية المسلسل بالإضافة إلى رباعيات نسمعها خلال الأحداث.

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