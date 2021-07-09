تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده، ظهر فيه وهو يبكي ويبدو عليه التأثر بشكل واضح ، خلال غناء مقطع من إحدى أغنياته أثناء حفله أمس بمدينة جدة في السعودية.

وظهر الفنان السعودي في المقطع، وهو يغني أغنية “تعبت الظلم”، ولم يتمالك محمد عبده دموعه، وهو يغني المقطع الذي تقول فيه كلمات الأغنية “تعبت الظلم وإجحافك”.

بكاء المطرب محمد عبده على المسرح، لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور في الحفل، حيث ارتفع صوتهم بغناء المقطع ذاته، وسط تأثر واضح من الفنان.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، كما دشن المتابعون وسما بعنوان محمد عبده، تصدر قائمة الترند في تويتر .

بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموووووعي ياااااااااعمري انت جعلك ما تبكي من شرررررر احبببببببك كسرت قلوبنا كلنا pic.twitter.com/pFxJ4v3rST — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 9, 2021

بدورها نشرت الفنانة الاماراتية احلام مقطع الفيديو الذي ظهر فيه محمد عبده وهو يبكي وعلقت عليه كاتبة: “بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموووووعي ياااااااااعمري انت جعلك ما تبكي من شرررررر احبببببببك.. كسرت قلوبنا كلنا”.