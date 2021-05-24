ناشد الفنان السعودي محمد عبده، اليوم الاثنين، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة بالاستثمار في مكة، وذلك عقب زيارة أجراها إلى مقر أمانة العاصمة المقدسة.

وقال محمد عبده: “سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة.. وأتمنى استمرار أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة في مكة”.

وتابع: “أمانة مكة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان، بعناية كبيرة من حكومة المملكة”.

وكان المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمين العاصمة المقدسة، قد بحث مع الفنان محمد عبده، عددًا من المواضيع الاستثمارية في قطاع الفنادق، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.