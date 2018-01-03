محمد عبده يعود للغناء في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماً فن

مواضيع مختارة

يعود الفنان محمد عبده للغناء بمسقط رأسه محافظة صبيا، بمنطقة جازان، بعد غياب دام 34 عاماً، منذ آخر حفلة له هناك، والتي تغنى فيها، بموطن ميلاده، أغنية “مثل صبيا”.

وتأتي عودة “أبو نورة”، لتقديم أوبريت “عزنا في عزها”، ضمن فعاليات مهرجان #جازان الشتوي، يوم 26 من شهر ربيع الثاني الجاري، بمدينة الملك فيصل الرياضية، ويشاركه الغناء في الأوبريت، الفنانان خالد عبد الرحمن، وعبد الله رشاد، وعبد العزيز المعني.

يذكر أن “جيزان”، قدمت للفن العديد من كبار النجوم، مثل محمد عمر، وصالح خيري، وعبدالمجيد عبد الله، ومحمد الزيلعي، وإبراهيم الحكمي، والموسيقار عبده مزيد وغيرهم.