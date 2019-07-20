محمد عساف يرد على دنيا بطمة بعد هجومها عليه : ” الله يسامحك “

في تصريحات للمطرب الفلسطيني ” محمد عساف ” خلال لقائه في برنامج ” عرب وود ” رد فيها على الهجوم الذي شنته عليه المطربة المغربية ” دنيا بطمة ” منذ فترة .
عندما صرحت دنيا في أحد البرامج التليفزيونية بأن عندما سألها أحد الصحفيين في مهرجان موازين عن علاقتها بالفنان محمد عساف أجابت بإنها أصبحت تشعر بالاشمئزاز عند سماع إسمه ولا تطيقه .
فقال محمد عساف : ” سمعت ما قولتيه عني بأنك تشعرين بالاشمئزاز لسماع اسمي .. وأقول لك الله يسامحك ولو تكررين السباب مرة ثانية وثالثة سأقول لك الله يسامحك أيضا ” .
وتابع عساف : ” الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الاَخرين بأخلاقه وأصله ” .
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#عرب_وود | أول رد من محمد عساف على دنيا بطمه بعد وصفه بـ" الإشمئزاز" @mohammedassaf89 @dunia_batma