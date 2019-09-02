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محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة ” كرمالك إنت ” تتر مسلسل ” عروس بيروت “

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طرح الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” أغنيته الجديدة بعنوان ” كرمالك إنت ” وهي تتر مسلسل ” عروس بيروت ” على تطبيق أنغامي .

وجاء طرحها بالتزامن مع احتفال محمد عساف بعيد ميلاده ال 30 يوم 1 سبتمبر.

والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس ، وألحان وتوزيع ميشيل فاضل .

وتم عرض أولى حلقات المسلسل يوم أمس الأحد على قناة mbc4 .. وهو مقتبس من المسلسل التركي ” عروس إسطنبول ” .

المسلسل من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شيمون ورشا مهدي ومحمد الأحمد وأيمن عبد السلام ولينا حورانة وضحى الدبس وجو طراد ومي صايغ وفايق عرقسوسي ومرام علي .

  وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين ظافر العابدين ” فارس ” وكارمن بصيبص ” ثريا ” لكنها مليئة بالمشكلات والصعاب والمواجهات بسبب رفض والدة ظافر الارتباط بكارمن لعدة أسباب أبرزها أنها تعمل عازفة في ملهى ليلي .

 

 

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