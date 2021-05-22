اهدى الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره في الوطن العربي اغنية جديدة بعنوان “إحنا الفلسطينية” بمناسبة الاحداث الاخيرة التي شهدتها وما زالت تشهدها الاراض المحتلة.

ونشر محمد عساف الاغنية عبر حساباته على تويتر وانستغرام وعلق كاتبا: “إحنا الفلسطينية أقدم لكم هذه الأغنية و في هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان.”

إحنا الفلسطينية

أقدم لكم هذه الأغنية و في هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان.

هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة بدون أسباب.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/j3viPMQDpD pic.twitter.com/HcqZqAsKvW — محمد عساف (@MohammedAssaf89) May 22, 2021

ثم تابع “هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة بدون أسباب.”

أغنية “إحنا الفلسطينية” كلمات الشاعر الفلسطيني سامي عفانة ألحان: محمد المدلل وإشراف: انس النجار.