روى الفنان ” محمد عطية ” في منشور له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” قصة لقائه بخطيبته المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” وتعارفهما ثم حبه لها وقراره بالارتباط به .

وتضمن المنشور صورة تجمعهما وكتب في تعليقه عليها : ” من أربع سنين قابلت ميرنا في الراديو كانت بتعمل معايا لقاء عشان أغنيتي الجديدة أنا وأنطوني توما .. ولما قعدنا نتكلم كنت معجب جدا بأفكارها وقناعاتها وخدت رقمها وبعد ما مشيت من الراديو أنطوني قاللي ( علي فكرة إنت هترتبط بميرنا ) وضحكنا وخلاص ” .

وتابع : ” وحاولت المحلها اليوم ده علي الواتس اب بليل واحنا بنتكلم إني معجب بيها وهي مكنش في بالها .. وبعدين عرفت إنها مصاحبة وبعدها اتخطبت ففقدت الأمل وبقينا صحاب وفضلنا نتكلم من وقت للتاني وبعدين سافرت لبنان قعدت فترة كبيرة هناك وخلال الوقت ده كنت ضد الارتباط والجواز ” .

وأضاف محمد عطية : ” لحد ما رجعت واتفقنا نتقابل عشان بقالنا فترة مشفناش بعض ونزلت قابلتها وبنتكلم وفي نص الكلام بسألها عن خطيبها قالتلي إنهم انفصلوا وهنا كل حاجة اتغيرت وبدأت اشوفها تاني برة منطقة الصداقة و كنت عارف كويس إني لو فتحت باب إني أحب تاني هتكون ميرنا حب حياتي عشان مختارها بعقلي و قلبي مش قلبي بس وعشان الارتباط بحد كنت صديق ليه بيكون مختلف تماما ومختصر مسافات كتير ” .

واستكمل : ” كل حاجة مشيت بسهولة وبسلاسة وفجأة اكتشفت إني مستحيل أقدر أكمل حياتي من غيرها وإني اليوم اللي مبتبقاش موجودة فيه بيكون سخيف ومن كتر ما هي إنسانة مريحة وسوية وبحس معاها إني مش محتاج أكون شخصية تانية لقيتني بقول لأمي عاوزين نروح مقابل مامت ميرنا ووصلنا من الراديو للحظة إني اخترت أكمل حياتي معاها .. شكرا علي وجودك وشكرا إنك وافقتي تكوني معايا بحبك ” .

وعلى الجانب الآخر علقت خطيبته ميرنا الهلباوي على ذلك قائلة : ” أنا سعيدة جدًا لأننا التقينا وممتنة جدًا لكل دقيقة قضيناها معًا .. شكرًا لوجودك في حياتي .. لم أفكر أبدًا في أن رجل أحلامي موجود وقريب جدًا .. شكرا لكونك أنت وشكرا لك للسماح لي أن أكون على طبيعتي أنت دعائي المستجاب .. أحبك كثيرًا كحبيب ، عاشق ، كصديق وإنسان ” .

يذكر أن محمد عطية كان قد احتفل بخطوبته على ميرنا الهلباوي يوم الجمعة الماضية في حفل عائلي بسيط اقتصر على أهل العروسين .