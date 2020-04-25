نشر الفنان ” محمد منير ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة له أعرب من خلالها عن إعجابه بمسلسل ” سكر زيادة ” وبكلا من الفنانتين ” نادية الجندي ” و ” نبيلة عبيد ” المشاركتان في بطولته .

فكتب قائلا : ” أصفق لأحبائي نبيلة عبيد و نادية الجندي .. إنهم رائحة الزمن الجميل و الطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي ” .

يذكر أن مسلسل سكر زيادة بطولة كلا من نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر .. وتدور أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان .