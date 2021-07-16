أشاد الفنان المصري محمد هنيدي بمشاركته فى مبادرة “حياة كريمة” والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى نشر الأمل والحب والإنسانية فى العالم.

وقال هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سعيد جدا اني اكون واحد من سفراء مبادرة حياة كريمة، حلم مصري بيتنفذ وهيتنفذ على أرض الواقع.. أكبر مشروع تنموي في العالم هيغير من حياة الملايين وشكل مصر.”.

سعيد جدا اني اكون واحد من سفراء مبادرة حياة كريمة، حلم مصري بيتنفذ وهيتنفذ على أرض الواقع.. أكبر مشروع تنموي في العالم هيغير من حياة الملايين وشكل مصر. pic.twitter.com/oh2NDivxYe — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 15, 2021

وكان قد أقيم أمس المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء، إضافة إلى آلاف المواطنين إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.