تُسجل الفنانة المصرية “منة شلبي” تعاونها الأول مع كلٍ من النجم “محمد هنيدي” والمخرج “شريف عرفة”، من خلال فيلم “النمس والإنس”، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها داخل أستوديوهات شريف عرفة بعد أسبوعين، وتحديداً في منتصف شهر يونيو المقبل، وكانت الاستعدادات والتحضيرات للفيلم قد توقفت قبل شهر رمضان، لإنشغال بعض أبطال الفيلم بأعمال فنية في موسم دراما رمضان.

ويشهد هذا العمل أول ظهور للفنان محمد هنيدي بعد غياب عن السينما منذ عام 2017 ، عندما شارك في بطولة فيلم “عنتر بن بن بن شداد” إلي جانب الفنانة درة والفنان باسم سمرة وآخرين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.

محمد هنيدي يتعاون مع منة شلبي للمرة الأولى



كما أن الفنانة منة شلبي قد تغيبت عن موسم دراما رمضان 2020، وكان ظهورها الأخير سينمائيا من خلال فيلم “خيال مآتة” الذي تم عرضه في نهاية عام 2019، وشاركت في بطولته إلي جانب الفنان أحمد حلمي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

منة شلبي مع محمد هيندي وشريف عرفة للمرة الأولي في “النمس والإنس”

أما عن المخرج شريف عرفة فكانت آخر أعماله فيلم “الممر” مع النجم أحمد عز، وشاركه في البطولة عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسنى، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، أسماء أبو ليزيد، وضيفة الشرف هند صبرى، وعدد أخر من الفنانين، سيناريو وحوار شريف عرفة وأمير طعيمة.