محمد هنيدي يتهكم وناصر القصبي يرد بعد خروج مصر من كأس العالم

علق الممثل المصري ​محمد هنيدي​ على خروج المنتخب المصري لكرة القدم من ​كأس العالم​ حيث حمل المسؤولية بطريقة ممازحة للمنتخب السعودي وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

” مباراة عالية جدا من ​السعودية​.. عاش.. بس بما إننا بخسارة السعودية خرجنا رسمي.. ممكن نلبسها فيكوا ونقول انكوا السبب في خروج المنتخب المصري”.

ولكن على ما يبدو تعليق هنيدي التهكمي اثار حفيظة الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ الذي رد بالطريقة نفسها عبر تعليق كتبته عبر حسابه الخاص وجاء فيه التالي:

“مافيش حد أحسن من حد أحنا النكبة وأنتوا النكسة تحيا مصر”.