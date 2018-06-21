محمد هنيدي يتهكم وناصر القصبي يرد بعد خروج مصر من كأس العالم

علق الممثل المصري محمد هنيدي على خروج المنتخب المصري لكرة القدم من كأس العالم حيث حمل المسؤولية بطريقة ممازحة للمنتخب السعودي وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:
” مباراة عالية جدا من السعودية.. عاش.. بس بما إننا بخسارة السعودية خرجنا رسمي.. ممكن نلبسها فيكوا ونقول انكوا السبب في خروج المنتخب المصري”.
ولكن على ما يبدو تعليق هنيدي التهكمي اثار حفيظة الممثل السعودي ناصر القصبي الذي رد بالطريقة نفسها عبر تعليق كتبته عبر حسابه الخاص وجاء فيه التالي:
“مافيش حد أحسن من حد أحنا النكبة وأنتوا النكسة تحيا مصر”.