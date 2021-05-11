يحرص الفنان محمد هنيدي بين الحين والآخر على مشاركة جمهوره آراءه بطريقته الخاصة وأسلوبه الكوميدي، وآخر هذه التعليقات كان موجهاً الى الفنان العالمي توم كروز.

وعلّق هنيدي على صورة نشرتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مبرزةً قدرة كروز على حبس أنفاسه تحت الماء لست دقائق ونصف الدقيقة، أثناء تصوير فيلم “المهمة المستحيلة”.

وعلّقت الصفحة على الصورة: “توم كروز قدر يحبس أنفاسه أكثر من ست دقايق كاملة في فيلم “المهمة المستحيلة”، وأنت جرّب الآن وقل لنا حبست أنفاسك قد إيه؟”، ليسارع هنيدي في الإجابة عن السؤال، قائلاً: “ستة بردو بس بالثواني”.

وأثار تعليق النجم المصري تفاعلاً كبيراً بين متابعيه الذين شاركوه في سخريته وطريقته في الردّ التي نالت إعجاب الآلاف لطرافته وسرعة بديهته في تعليقاته الكوميدية.

وكان هنيدي قد شارك في بطولة فيلم “الإنس والنمس”، الذي عاد من خلاله إلى السينما بعد غياب، الى جانب الفنانين: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وشريف دسوقي، وهو قصة وإخراج شريف عرفة.