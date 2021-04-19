تحتفل لعبة “ببجي موبايل” PUBG MOBILE بالتعاون مع الفنان محمد هنيدي لأول مرة بالعالم العربي عبر إصدار حزمة صوتية للعبة بصوته في عيد الفطر.

وذكرت لعبة “ببجي” في بيان لها، أنَّ محمد هنيدي، سيجلب لممارسي اللعبي روحه الفكاهية وأسلوبه الفريد، عبر مجموعة من الأنشطة المباشرة داخل اللعبة ليبثّ الأجواء الترفيهية والمرحة بين لاعبي «ببجي» موبايل، ولينشر السعادة طوال العيد.

يشمل التعاون مع هنيدي حزمة صوتية فريدة جرى إنشاؤها حصرياً للعبة “ببجي موبايل” بواسطة النجم، والتي تتيح للاعبي “ببجي موبايل” إعطاء أوامر داخل اللعبة لزملائهم في الفريق باستخدام صوت وسلوكيات هنيدي التي يشتهر بها، وسيتمّ إصدار حزمة الصوت في عيد الفطر، وستكون متوفرة لفترة محدودة فقط.

حزمة الصوت هي مجرد البداية في تعاون لعبة ببجي موبايل والفنان الكوميديّ الشهير، وسينضم محمد هنيدي إلى بطولة نجوم “ببجي” موبايل القادمة PMSC التي ستقام خلال شهر رمضان كقائد رياضي خاص إضافي.





وسيواجه «هنيدي»، في وقت لاحق من الشهر الفضيل بعضاً من أفضل لاعبي البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بث مباشر مشوق ومضحك ستتمّ مشاركة تفاصيله قريباً.

وكان هنيدي، قد نش عبر حسابه على إنستغرام صورة له من اللعبة وكتب مازحاً بقوله: “وربنا لانيمك من المغرب يا بوشكيني”.