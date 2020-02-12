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محمد وزيري بمفاجأة غير متوقعة للجمهور

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أعلن المنتج المصري ​محمد وزيري​ عن استعداده لإصدار أول اغنية له، اذ انه نشر صورة له في الاستديو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا بدوره عن تحضيره لأغنيته التي ستطرح قريبا.

 

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In process .. my first song 🎶.. soon 😎 #waziry #music #musicproducer

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الجدير ذكره ان وزيري كان قد نفى مؤخرا زواجه من النجمة اللبنانية هيفا وهبي، مشيرا الى انه يعرفها منذ عام 2009، واضاف ان هيفا هي اذكى انسانة عرفها.
وكان كشف مؤخرا عن تحضيره لجزء ثانٍ من فيلم “أشباح أوروبا” الذي تقوم ببطولته وهبي إلى جانب الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

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