أثار الفنان المصري محمود العسيلي الجدل بتغريدة عبر حسابه على تويتر وصف فيها ما يجري من اجراءات للوقاية من فيروس كورونا بـ “أكبر عملية خداع فى تاريخ البشرية”.

وقال العسيلي في تغريدته: “سيشهد التاريخ اننا نشهد و نمر باكبر عملية خداع في تاريخ البشرية .. حجم التهويل و التخويف غير منطقي و غير مبرر ..”.

تفتكر يا عسيلي لو انتشر كلامك والناس نزلت بشكل فوضوي وحصل في مصر زي ايطاليا آلاف الجثث وعشرات الآلاف بيواجهوا المرض ومفيش مستشفيات ولا أجهزة تنفس صناعي ولا مقابر. يا ترى هتشوفها برضه اشتغالة؟ عيب اللي زيك يبقى بيكتب كلام أكبر من قدراته على تحمل العواقب. عيب!! — Wael Ghonim (@Ghonim) April 19, 2020

وقد اثارت تغريدة العسيلي الجدل حيث علق عليها الناشط وائل غنيم كاتبا: “تفتكر يا عسيلي لو انتشر كلامك والناس نزلت بشكل فوضوي وحصل في مصر زي ايطاليا آلاف الجثث وعشرات الآلاف بيواجهوا المرض ومفيش مستشفيات ولا أجهزة تنفس صناعي ولا مقابر. يا ترى هتشوفها برضه اشتغالة؟ عيب اللي زيك يبقى بيكتب كلام أكبر من قدراته على تحمل العواقب. عيب!!”.

الفيروس موجود و لكن خطورته و حجم التهويل و التلاعب في الأرقام و عدد و أسباب الوفيات مشكوك في أمره بشكل كبير.. و انت يا وائل سيد العارفين ان الإعلام و السوشيال ميديا ممكن يقنعوا البشر باي حاجة حتى لو كانت مش موجوده .. تحياتي — Mahmoud El Esseily (@Esseily) April 19, 2020

بدوره رد عسيلي على كلام غنيم قائلا: “الفيروس موجود و لكن خطورته و حجم التهويل و التلاعب في الأرقام و عدد و أسباب الوفيات مشكوك في أمره بشكل كبير.. و انت يا وائل سيد العارفين ان الإعلام و السوشيال ميديا ممكن يقنعوا البشر باي حاجة حتى لو كانت مش موجوده .. تحياتي”.