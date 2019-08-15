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محمود العسيلي يرد على انتقاد إحدى المتابعات : ” الناس بقت غريبة “

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ما زالت تداعيات فيديو ” الواسطة ” للفنان المصري ” محمود العسيلي ” مستمرة والذي أثار الجدل والانتقادات حوله من جانب الجمهور بسبب طريقته في التعامل مع معجب ورفضه للتصوير معه .

لتأتي أحد المتابعات بالتعليق بإنها لم تعد تستطيع سماع أغاني محمود العسيلي مجددا بسبب المواقف والتصرفات التي صدرت منه مؤخرا من ناحية تعامله مع الجمهور .

ويرد محمود العسيلي على حسابه الخاص على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي على هذا التعليق وقال : ” أنا اعتذرت على فكرة على أسلوب الكلام .. المفروض أعتزل عشان ‏قولت لواحد مزعج وزنان من منظمين الحفلة ، يعني المفروض يحافظ على النظام مش يبوظه إن مينفعش أتصور معاك عشان مالكش ‏أفضلية على الناس التانية ؟ .. سبحان الله أد إيه الناس بقت غريبة ” .

 

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