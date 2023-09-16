عقب مرور عامان من انفصاله عن الإعلامية أسما شريف منير، احتفل الفنان محمود حجازي قبل قليل بعقد قرآنه على رنا زروق، ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف غدا الأحد بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمود حجازي يعقد قرانه على رنا زروق

وزوجته الجديدة رنا زروق من مواليد نيويورك عام 1992، وهي من أب تونسي أمريكي وهو الدكتور طارق زروق حاصل على دكتوراه في البيئة والجيولوجيا ويعمل أستاذ جامعي بجامعة بروكلين كالدچ Brooklyn college ، أما هي فحاصلة على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠١٤ وحصلت على دكتوراه في القانون عام 2018 من جامعة New York Law school

وكان الفنان محمود حجازى قد أعلن ارتباطه ودخوله قصة حب جديدة، ونشر صورة وهو يمسك يد فتاة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: بحبك، ولم يظهر شكل الفتاة، وهنأته 4 نجمات على ارتباطه وكتبت كل من ميرنا نور الدين وكارولين عزمى وولاء الشريف ورندا البحيرى:” مبروك يا حجازى”.

محمود حجازي وأسما شريف منير

وفي 5 أبريل عام 2021 أعلنت خبيرة التجميل والبلوجر أسما شريف منير، طلاقها من زوجها الفنان محمود حجازي، بعد عامين من الزواج.

إذ كتبت حينها عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام: يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة ما حصلش نصيب بكل احترام ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كدهـ مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا.

وكان الفنان محمود حجازي احتفل بزواجه من أسما شريف منير في عام 2018، دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: “غفلونا”.

ونشر العروسان لقطات وصورًا من حفل زفافهما، عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وانستجرام..

آحدث أعمال محمود حجازي

ويشارك محمود حجازى فى بطولة فيلم “في عز الظهر” والذى يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد على رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازى وإيهاب فهمى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم فى اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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