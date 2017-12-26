محمود حميدة: العلاقة الجنسية سبب زيادة حالات الطلاق فن

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قال الفنان المصري محمود حميدة، إنه كان يعيش دور الديكتاتور في منزله قديمًا وذلك بسبب العادات التي تربى عليها منذ صغره.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية cbc: «أنه عندما كان شابا كان لديه اعتقاد خاطئ بأن الرجل لا يعمل في المنزل والمرأة هي المسئولة عن تنظيف وترتيب البيت، ولكن الآن الحال تغير وأًصبح يعمل كل شيء في المنزل».

وتابع: «إن الزواج يُعد شراكة روحية وليست جنسية فقط، موضحًا أن اختصار الزواج في العلاقة الجنسية سبب زيادة حالات الطلاق».