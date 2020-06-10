نشرت الصفحة الرسمية لشركة “نيوسينشري للإنتاج السينمائي”، صورة شهدت تجمع لأسرة فيلم “الغسالة” في آخر أيام التصوير، مما أثار حالة من الغضب الشديد على عدد كبير من رواد منصّات التواصل الإجتماعي، حيث ظهر في تلك الصورة كافة أبطال العمل وهم يحتفلون بإنتهاء التصوير، دون النظر للإجراءات الإحترازية المفروضة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مما عرضهما لأنتقادات واسعة واستفز الجمهور بشكل كبير.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا المشهد، وانهالت التعليقات الغاضبة من الجمهور الذين علّقوا على تلك الصورة فقالوا: “أعتقد المفترض أنكم قدوة للمجتمع في الالتزام، ده لو كانت الصورة قديمة حتى، يجب مراعاة الظروف الحالية عشان نشجع الناس تحافظ شوية”، “أومال فين إجراءات الوقاية من الكورونا، وممنوع التجمعات، والإجبار على ارتداء الكِمَامات؟”.

صورة للفنان “محمود حميدة” و الفنانة “شيرين رضا” يحتفلان مع أسرة فيلم “الغسالة” بإنتهاء التصوير

يُذكر أن فيلم “الغسالة”، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، كالفنان محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، وقد أنتهي طاقم العمل من التصوير، ومن المقرر في الفترة القادمة أن يبدأ مخرجه في عملية المونتاج والمكساج النهائية للفيلم، وبعدها يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائية.