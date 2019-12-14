محمود حميدة يكشف سبب غيابه عن السينما : ” انا عجزت والجمهور عايز يتفرج على أحمد عز “

خرج الفنان المصري ” محمود حميدة ” بتصريحات تليفزيونية له خلال لقائه ببرنامج ” عرب وود ” المذاع على قناة روتانا سينما كشف من خلالها عن سر غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة .
فقال محمود حميدة أن المنتجين لن يخاطروا بأموالهم لإنتاج عمل فني سينمائي له بعد تقدمه فى السن قائلا : ” أنا كبرت خلاص ” .
وأشار إلى أن الجمهور يرغب في مشاهدة الفنانين الشباب وإنه لن يدخل السينما إلا لمشاهدة فنان شاب يتمتع بالقوة والوسامة مثل الفنان أحمد عز .
وعلق على ذلك قائلا : ” مين هيخش لمحمود حميدة بعد ما عجز كدا وشكله بقى مقرف كده .. لا أنا كمنتج أجيب أحمد عز شاب وحليوة البنات هتحبه والولاد هيقلدوه هو ده اللي بيجيب الإيرادات ” .
محمود حميدة يتحدث عن أسباب عزوف المنتجين عن العمل معه
ترقبوا اللقاء كاملًا قريبًا على #عرب_وود@MahmodHemida pic.twitter.com/kx0d5fAWrR
— ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) December 13, 2019