أعلنت المخرجة المصرية ” إنعام محمد علي ” في تصريحات صحفية لها عن وفاة شقيقها الدكتور محمد ناصر محمد علي ظهر يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض .

وقالت أن شقيقها وافته المنية داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة نتيجة إصابته في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد .

وعن وضعها الصحي هي وعائلته أكدت إنها وزوجته وأولاده بخير ولم يصابوا بالفيروس .

وأضافت : ” تم دفن الجثمان دون إقامة مراسم للجنازة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة .. الله يرحمه كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة والعلاقة كانت وطيدة وفي حاجات مشتركة بنا وكان قدوة ومثل أعلى وتعلمت منه الكثير ” .