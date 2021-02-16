أعلن المخرج ” رائد لبيب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابته بمرض السرطان .

فكتب رائد لبيب في منشوره قائلا : ” أنا جالي سرطان ” .. لتنهال التعليقات من جانب متابعيه وعدد من الفنانين متمنيين له الشفاء العاجل ودوام الصحة .

يذكر أن المخرج رائد لبيب اشتهر بإخراجه لبرامج المقالب الكوميدية مثل برنامج ” الكاميرا الخفية ” مع الفنان الراحل إبراهيم نصر .. كما أخرج برامج الفنان الراحل حسين الإمام وهى: حسين ع الهوا وحسين في الاستديو وحسين على الناصية وعفاريت حسين اﻹمام .

ومن الأعمال الدرامية التي أخرجها مسلسل هند والدكتور نعمان ومسلسل عائلة مجنونة جدا ومسلسل صرخة أنثى ومسلسل أحلام البنات ومسلسل الأستاذ بلبل وحرمه .