كشف المخرج ” حسني صالح ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن الاستعداد لتقديم مسلسل ” السادات ” الذي يتناول شخصية الرئيس المصري الراحل ” محمد أنر السادات ” .

وأشار المخرج حسني صالح إلى أن المسلسل سيتم عرضه على إحدى المنصات الالكترونية الهامة ويتكون من عدة مواسم كل موسم خمسة حلقات فقط .

فكتب في منشوره قائلا : ” السادات .. العودة لمسلسل السادات في مواسم خمس حلقات لأحد المنصات الهامة .. تأليف د. محمد الباز ” .

وأضاف حسني صالح في منشور آخر أن المسلسل سوف تتم ترجمته إلى جميع لغات العالم فقال : ” السادات حلقات تترجم لجميع لغات العالم ” .