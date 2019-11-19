الصفحة الرئيسية فن مدحت العدل يعلق على خلع صابرين للحجاب : ” أهم من تحرير...

مدحت العدل يعلق على خلع صابرين للحجاب : ” أهم من تحرير القدس “

بواسطة -
0 135

استنكر المنتج والمؤلف ” مدحت العدل ” الهجوم الذي تتعرض له الفنانة ” صابرين ” بعد قرارها الذي أعلنت عنه منذ أيام بخلع الحجاب بعد سنوات من ارتدائه .

وذلك بعد ظهورها في صورة نشرتها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بشعر أصفر متخلية تماما عن الحجاب وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعرب مدحت العدل عن استيائه من إهتمام الجمهور والمتابعين بهذا الموضوع أكثر من إهتمامهم بشكل كبير بالقضية الفلسطينية وتحرير القدس .

فكتب في تعليقه على ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” قائلا : ” صابرين خلعت الحجاب .. أهم من تحرير القدس .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.