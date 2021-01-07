تصدرت الفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور” التريند علي مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، بعد أنتشار صور لمدونة جمال محجبة تُدعي “دعاء منلا” علي موقع إنستجرام، وأحدث التطابق المذهل في الشبه بينها وبين الفنانة اللبنانية ضجةً كبيرة. وتداول المتابعون تلك الصور معلقين عليها تعليقات كوميدية.

كما اهتمت العديد من صفحات السوشيال ميديا بشبيهة سيرين عبد النور، فى ظل وجه الشبه الكبير بينهم، حيث تم تداول صورها منفردة، بجانب صور أخرى للمقارنة بينهما، وتملك دعاء منلا حساب على إنستجرام يضم أكثر من 31 ألف متابع، وتهتم بالموضة والجمال وتظهر محجبة فى كثر من الفيديوهات التى تقدمها عبر صفحتها والتى تعمل العديد من النصائح لجمال المراة.

الجمهور يقارن بين سيرين عبد النور والمدونة المحجبة دعاء منلا

في سياقٍ آخر، خطفت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بصورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث أطلت مرتدية فستانا كت طويل باللون الاسود مزود ببعض القطع اللامعة من الأعلى، مع حزام من منطقة الخصر لتبرز من اناقتها. وقامت بـ ترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت سيرين إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا والسموكي ايز الأسود والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البيج الفاتح كأحمر شفاه، مع طلاء أظافر باللون الكشميري لتبرز من رقة إطلالتها. ولم تتكلف سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي وبعض الخواتم من نفس اللون لتظهر بإطلالة طبيعية وناعمة.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن أخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور “مسلسل دانتيل” بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج “ايغلز فيلمز” للمنتج جمال سنان.