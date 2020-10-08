نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من مقابلة لمواطنتها الفاشينيستا الدكتورة خلود وزوجها المودل امين عبر احد البرامج التلفزيونية تحدثوا فيها عن الرسالة التي يقدمونها من خلال

وتظهر الدكتورة خلود وزوجها في الفيديو في موقف محرج بعد ان توجهت لهم مقدمة البرنامج بسؤال عن الرسالة التي يقدمونها للمجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فكان رد الدكتورة خلود: “مو شرط اوصل رسالة هذه انا وهذه حياتي الناس يتابعوني لانهم حبوني” اما امين فاعتبر انه يقدم نموذج للرجل الذي يهتم بزوجته قائلا “في مثلا حد هو بلندن واهله في ديرة ثانية هو بديرة وهي بديرة انا الحين ما عندي خطوة الا زوجتي معاي وهي تدري انا وين” .

وحاولت الدكتورة خلود استدراك الموقف بعد ان قالت لها المذيعة انهم يعلنون ان لا هدف لهم بالقول: “مو شرط ما في هدف الذي يبغي يستفيد حيعرف يستفيد”.

وعلقت مي العيدان على الفيديو ساخرة من جواب الدكتورة خلود كاتبة: “الرساله سهله . . اعلان بابا كنافه و عصير تايم . . . وجيبي ٤ اعيال و جيبيلهم ٧ خدامات ومن اول الصبح لاخر الليل تصوير سناب. . سهله مو.. ولا مو مو”.

وقد انتقد المتابعون اجابات الدكتورة خلود وزوجها معتبرين انهم يؤكدون بذلك ان اكثر المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديهم اي هدف غير ان الاغلبية انتقدت طريقة كلام المودل امين معتبرين انه فشل باجابته تماما.