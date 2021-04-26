حلّت المذيعة منى عبد الوهاب ضيفةً على برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، حيث كشفت أنها خاضت مراراً تجربة الارتباط والخطوبة، وسخرت قائلةً: “أنا من كتر خطابي بورت.. ومحدش ملى عيني، ولكني لست معقدة من الرجال”.

وأضافت أن الارتباط يعني أن يكون هناك طرف آخر يجعلك أفضل نسخة من نفسك، منوهةً إلى أنها خاضت ثلاث تجارب في الخطوبة وكلها كانت جيدة جداً، لكن عند التنفيذ كانت تنتهي العلاقة بينهما، موضحةً أن خطوبتها الأولى كانت في سنّ المراهقة، والثانية من حب حياتها، والأخيرة لأكثر شخص مناسب لها. وتابعت: “الراحة أهم من الحب، وأنا مش خائفة من لفظ “عانس”… مؤكدةً أنها ليست عانساً، وقادرة على الزواج ورفضته أكثر من مرة، وأن أهلها راضون بما تعيشه الآن.

وأكدت منى أنها لا تقدّم البرامج من أجل إبراز الخناقات و الشو” أو “الفرقعة الإعلامية”، موضحةً أن ما يحدث في حلقاتها من مشاحنات مع الضيوف غير متوقع، وغير مسجل في اسكريبتات الحلقات، مشيرةً إلى أنها لا تُسلّط الضوء على الخناقات فقط وإنما تبحث عن التفاصيل الشائكه في حياة المشاهير.

وأضافت أن طريقتها حادة وتعتمد على السؤال الأقوى من إجابة الضيف، مؤكدةً أنها تفضل نوعية البرامج الجريئة في عملها الإعلامي.

وأشارت إلى أنها تريد إجراء حوار مع النجم محمد رمضان لكي تستفزه، لافتةً: “نفسي أمسكه أسئلة خمسين سؤال”، وموضحة أن محمد رمضان جاء من بيئة بسيطة وحقق نجاحات كبيرة وهو في سنّ صغيرة، ولا بد من أن نأخذه كمثال، كما كشفت عن رغبتها في إجراء حوار مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي.