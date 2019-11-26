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مذيعة MBC تعلن خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

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بعد أن كانت أعلنت قبل أشهر طلاقها من عازف العود أحمد سما بعد زواج جمعهما منذ العام 2012، فاجأت مذيعة الـMBC ​عزة زعرور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان خطوبتها.
ونشرت صورة تجمعها بخطيبها وعلقت: “التقيت رجلي” مع الإشارة إلى أنه مصمم الغرافيك نور ياسين.

 

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Meet my man 💍♥️ @nouryasinart

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وبودره نشر ياسين صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:”إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة”.
وأضاف:””أملي ببكرى أحلى لأني بح. صرت أجمل.صرت أكمل.صارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا.حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك”.

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