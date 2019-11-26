مذيعة MBC تعلن خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

بعد أن كانت أعلنت قبل أشهر طلاقها من عازف العود أحمد سما بعد زواج جمعهما منذ العام 2012، فاجأت مذيعة الـMBC ​عزة زعرور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان خطوبتها.

ونشرت صورة تجمعها بخطيبها وعلقت: “التقيت رجلي” مع الإشارة إلى أنه مصمم الغرافيك نور ياسين.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Meet my man 💍♥️ @nouryasinart A post shared by Azza Zarour | عزة زعرور (@azzazarour) on Nov 23, 2019 at 8:19am PST



وبودره نشر ياسين صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:”إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة”.

وأضاف:””أملي ببكرى أحلى لأني بح. صرت أجمل.صرت أكمل.صارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا.حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك”.