مذيعة MBC تعلن خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

بعد أن كانت أعلنت قبل أشهر طلاقها من عازف العود أحمد سما بعد زواج جمعهما منذ العام 2012، فاجأت مذيعة الـMBC عزة زعرور المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان خطوبتها.
ونشرت صورة تجمعها بخطيبها وعلقت: “التقيت رجلي” مع الإشارة إلى أنه مصمم الغرافيك نور ياسين.
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وبودره نشر ياسين صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:”إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة”.
وأضاف:””أملي ببكرى أحلى لأني بح. صرت أجمل.صرت أكمل.صارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا.حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك”.